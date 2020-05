Schapenboer in conflict met omwonenden over iconische schapen op Geniedijk Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER - Al meer dan vijftig jaar lopen de schapen van boer Paul Bos over de Geniedijk in de Haarlemmermeer. Zijn schapen zorgen ervoor dat het gras op en rond de dijk kort blijft maar te vaak zijn er conflicten tussen de schapen en gebruikers van het fiets- en wandelpad langs de dijk. Paul wil een oplossing, nu moet de gemeente nog meewerken.

Volgens Paul is dat zeer onwaarschijnlijk. "Ik heb nog nooit meegemaakt dat een schaap een hond of een eigenaar aanvalt. (...) Het dier verdedigt zich. Eigenlijk geef ik het dier gelijk. Een schaap voelt zich snel geïntimideerd door een hond en waarschijnlijk heeft het schaap om die reden zo gehandeld."

Omwonenden die veel gebruikmaken van het pad, zijn op hun beurt ook niet altijd blij met de schapen. Een hondenbaasje vertelt: "Ik loop gewoon en een van de schapen kwam op me af rennen en viel me aan. Mijn hond moest ook rennen voor zijn leven."

"Ik ben hier geen boer geworden om wekelijks schapen uit het water te halen of om ze naar de kadaverdienst te brengen omdat ze dood zijn." Loslopende honden maar ook scooters en motors kunnen de schapen zo erg laten schrikken dat ze in het water belanden tijdens het vluchten. Soms komt het zelfs zover dat schapen gebeten worden door honden.

Omdat er langs de Geniedijk nauwelijks gehandhaafd wordt krijgen ook 'motormuizen' en scooterbestuurders vrij baan. Een van de oplossingen die de schapenboer aandraagt is het verplaatsen van zijn schapen naar het naastgelegen Geniepark. Dat is een strook groen die door de UNESCO-status van de Geniedijk ook beschermd wordt. "Dat zou een oplossing kunnen zijn. Dat we wellicht met onze schapen daar gaan beheren."

Reactie gemeente Haarlemmermeer

"De heer Bos pacht grond op de Geniedijk om zijn schapen te laten grazen. Grazende schapen op de dijk zijn een prachtig gezicht. Op diverse plekken op de Geniedijk gaat deze manier van beheer naar tevredenheid, maar de heer Bos ervaart hierbij helaas problemen. Hierover is geregeld contact tussen de heer Bos en medewerkers van de gemeente. De gemeente is de heer Bos in de afgelopen jaren vaak tegemoetgekomen bij de moeilijkheden die hij ervaart bij het houden van schapen op de Geniedijk. Maar het zijn in eerste instantie zijn schapen. Kennelijk zijn er voor de heer Bos hindernissen om zijn schapen op de Geniedijk te laten lopen. Daarom kijken we al een tijdje naar andere locaties voor zijn schapen. Tot dusver is er nog geen akkoord op de geboden alternatieven."