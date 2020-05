Vier mensen aangehouden na vondst hennepkwekerij in woning Tuitjenhorn

TUITJENHORN - Er zijn gisteravond vier mensen aangehouden voor het hebben van een hennepkwekerij in een huis in Tuitjenhorn. Naar een vijfde verdachte wordt nog gezocht. De politie heeft de hennepkwekerij aan de Sportlaan direct ontruimd.

Naast dat er hennep werd gekweekt, bleek dat er ook illegaal stroom werd afgetapt.

De vijfde verdachte bleek er, volgens het Burgernetbericht, vandoor te zijn gegaan in de richting van de Kerkebuurt in Tuitjenhorn. Hij werd omschreven als 'blank, gezet, beetje baard, lang haar en in het donker gekleed'. De politie geeft aan het nog verder te onderzoeken.