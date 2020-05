Welzijnsorganisatie in Haarlem: in coronatijd meer risico op huiselijk geweld

Van Nieuwland heeft bijvoorbeeld een stel gesproken waarbij sprake was van huiselijk geweld terwijl dat voor de coronacrisis helemaal niet voorkwam. Gezinnen die hele dag thuis zitten en werken, ouders die kinderen onderwijs moeten geven, problemen op het werk of met ziekte.

"Als ouders dan op een flatje wonen met twee of drie kinderen, dan kan dat een spannend gegeven zijn: de frustraties kunnen snel hoog oplopen en huiselijke ruzies kunnen ontaarden in fysiek en verbaal geweld. Er zijn ook gezinnen die dit alleen maar een fijne tijd vinden. Maar als er wel al spanningen zijn, dan kunnen zaken nog wel eens verkeerd gaan."

Stilte voor de storm

Het aantal meldingen van huiselijk geweld is min of meer gelijk als voor de coronacrisis, terwijl DOCK Haarlem een toename verwachtte. Dat is volgens Van Nieuwland mogelijk alleen 'stilte voor de storm': "Het vermoeden is dat meldingen nu nog achterblijven. We hadden in het begin wel meer meldingen verwacht. Maar mensen hebben nu soms letterlijk minder ruimte om meldingen te doen. We verwachten dat het aantal meldingen gaat toenemen."

Wacht niet te lang met hulp vragen

Net als artsen merkten de maatschappelijk werkers van DOCK dat het stiller werd in het begin van de crisis. "In het begin was er even stilte. Mensen dachten misschien dat de hulpverlening ook stil lag. Daarom willen we graag laten weten dat we er zijn voor mensen met relatieproblemen in de breedste zin van het woord."

Voor alle inwoners van Haarlem en Zandvoort die te maken hebben met spanningen binnen relaties zoals gezin, familie en werk bieden maatschappelijk werkers van DOCK Haarlem gratis ondersteunende gesprekken. "Wacht niet te lang met hulp vragen", roept Van Nieuwland op.

Het maatschappelijk werk van DOCK Haarlem is bereikbaar op 088-8555177 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en per mail: maatschappelijkwerkhaarlem@dock.nl. Een verwijzing is niet nodig.