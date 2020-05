Goede vriend bezorgt Roy in 2017 verloren trouwring terug: "Ik kan je wel zoenen"

ALKMAAR - Het is 2017 als Roy tijdens een bootuitje bij de waterzuivering in Alkmaar bij een gruwelijk ongeluk zijn trouwring verliest. Het bootje klapt om en eenmaal te water komt Roy's hand in de schroef terecht. De ring, met daarin de naam van zijn geliefde Rosalien gegraveerd, lijkt na de eerste zoekpoging van goede vriend Richard voorgoed verloren. Tot Richard drie jaar later met een metaaldetector een tweede poging doet.