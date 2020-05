Ballorig heropent speelparadijzen, maar ballenbak blijft verboden terrein

Directeur Jeroen Horbach vertelt: "De ballenbak is voorlopig gesloten. We hanteren een 'better safe than sorry'-beleid." Met een tijdslot moet de hoeveelheid mensen gereguleerd worden. "Daartussendoor wordt er schoongemaakt.", aldus Horbach.

Ouders mogen niet klimmen



Op een gewone dag zie je soms klauterende ouders in de speeltoestellen achter hun kroost aankruipen, maar dat is nu ten strengste verboden. Horbach: "Met tafels en stoelen die minimaal anderhalve meter uit elkaar staan waarborgen wij een afstand van anderhalve meter onderling bij volwassenen."

Eetcafé is open



Ballorig werkt samen met speelparadijs Monkeytown. De twee bedrijven hanteren dezelfde richtlijnen. Voor de eet- en drinkgelegenheden hanteren ze de protocollen van Horeca Nederland. Er zal een aangepast menu op de locaties aanwezig zijn.



Deze week maken de verschillende vestigingen, zo ook die in Zaandam, zich klaar om open te kunnen gaan.