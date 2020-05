Laatste bevrijder van Hilversum Toon Kramer (98) overleden

Kramer sloot zich in de Tweede Wereldoorlog zelf aan bij de Engelsen. Ze vonden hem maar een rare snuiter. "'Fucking Dutchman', zeiden ze. En vroegen aan me waarom ik kwam. Kan je niet gewoon thuis gaan figuurzagen, zeiden ze."

Maar Kramer wilde gewoon wat te doen hebben. In zijn woonplaats Oosterhout en het Limburgse Peel had hij wat dingen in het verzet gedaan en nu was hij weer op zoek naar iets nieuws. "En dit vond ik geweldig," vertelde hij vorige maand nog aan NH Nieuws. Over de bevrijding van Hilversum vertelde hij de mooiste verhalen.

Apetrots

Kramer was altijd apetrots op zijn rol bij de bevrijding. De laatste tientallen jaren woonde hij in 's-Graveland, nog altijd zelfstandig en samen met zijn vrouw. Kramer zou afgelopen Bevrijdingsdag het Polar Bear-monument in Hilversum onthullen. De coronamaatregelen gooiden echter roet in het eten, waar Kramer misschien zelf nog wel het meest van baalde.

Toon Kramer wordt vrijdag gecremeerd. Hij laat vijf kinderen en zes kleinkinderen achter.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws rond Bevrijdingsdag maakte over Toon Kramer.