Geestmerambacht viert 40-jarig bestaan met fotowedstrijd

LANGEDIJK - Het Geestmerambacht bestaat 40 jaar. Om daar bij stil te staan organiseert het Recreatieschap een fotowedstrijd . De winnaars worden geselecteerd uit vier categorieën. De beste fotografen ontvangen een gratis lunch bij een restaurant naar keuze in Geestmerambacht. De winnende plaatjes worden in 2021 langs het pad aan het water tentoongesteld.

"We zien ze veel, fotograferende bezoekers. Onze modellen, de bruine kiekendief, de Schotse Hooglanders, de orchideeën ze zijn allemaal even populair. Maar ook de bruggetjes, dijken, bossages en rietoevers zorgen voor inspiratie. Zelfs het wandelen, watersporten en barbecueën levert mooie plaatjes op", schrijft het Recreatieschap in het bericht.

De vier categorieën zijn: planten, dieren, recreanten en 40 jaar Geestmerambacht. Er mogen maximaal drie foto's worden ingestuurd. De wedstrijd loopt tot 31 oktober. Kijk voor alle voorwaarden op geestmerambacht.nl.