Horecaondernemers Medemblik schrijven brandbrief over dertigpersonenregel

De oproep wordt lokaal inmiddels gesteund door de fracties van VVD, BAMM en CDA in Medemblik. Mark Raat, fractievoorzitter van VVD Medemblik legt uit waarom de eis van maximaal dertig bezoekers niet werkbaar is. "Veel horecazaken hebben meerdere ruimtes en zalen, soms zelfs met aparte ingangen. Maar de eis van dertig personen geldt voor het hele gebouw, ongeacht de grootte van het bedrijf. Dat is gewoon niet eerlijk."

Regiovoorzitter Koninklijke Horeca Nederland Frank Baltus - zelf eigenaar van restaurant de Nadorst in Blokker - spreekt van een landelijk probleem. "We horen overal dezelfde vraag: geldt het per gebouw of per ruimte? Rutte zei bij de persconferentie: 'we komen er samen wel uit'. Daar hoop ik op."

De onduidelijkheid herkent hij als eigenaar zelf ook. "Als ik de richtlijnen voor vergader- en zaalbedrijven lees, dan mag ik per zaal dertig personen ontvangen mits ik de anderhalve meter kan waarborgen en er geen kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen de groepen. Maar misschien is dat een soepele interpretatie van de regels", zegt hij twijfelachtig.

Eerste feest al in de agenda

De eerste feesten worden bij Baltus al ingepland. "We zitten nu om tafel voor de viering van een zestigjarig huwelijk. Zij willen in een aparte zaal met een groep dineren; dan richt ik tafels in per gezin en houd anderhalve meter afstand per groep. Zo kan het toch gevierd worden." Baltus heeft zijn plan bij de gemeente Hoorn ingediend en is nog in afwachting van de definitieve goedkeuring.