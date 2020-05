'Extreem druk' bij Milieuplein in Haarlem: "Stel bezoek uit"

HAARLEM - Spaarnelanden meldt vanochtend dat het extreem druk is bij het Milieuplein aan de Ingenieur Lelyweg in Haarlem. 'Stel een bezoek zo veel mogelijk uit', is de oproep.

Aan de andere kant gelden er extra coronamaatregelen bij het Milieuplein. Er mogen niet meer dan 10 auto's tegelijk op het Milieuplein en de medewerkers kunnen vanwege de anderhalvemeter-maatregelen niet helpen met het weggooien van het grof huishoudelijk afval. De vraag is ook om niet te dicht bij de medewerkers in de buurt te komen.

