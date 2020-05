Drechterlandseweg komende maand in de avond en nacht deels afgesloten

WEST-FRIESLAND - De provincie werkt komende maand aan de Drechterlandseweg (N505). Van 25 mei tot en met 27 juni word je in de avonden en nachten omgeleid. De weg is steeds gedeeltelijk afgesloten tussen Enkhuizen en Hoogkarspel.

De N505 krijgt een opfrisser die de veiligheid moet vergroten: het asfalt wordt vernieuwd en er komt nieuwe veiligheidsmarkering en belijning op het wegdek. Daarbij worden de parkeerplaatsen langs de weg veranderd in zogeheten pechplaatsen.

Omleiding via Provinciale weg

Er wordt alleen in de avond- en nachtelijke uren gewerkt, namelijk tussen 20:00 en 05:00 uur. Op dat moment is er een omleiding via de Provinciale weg (N307). Buiten die tijden is de Drechterlandseweg gewoon toegankelijk.

Hieronder een overzicht van de fases van de werkzaamheden:

25 tot en met 27 mei: tussen kruisingen Esdoornlaan, Veilingweg en Randweg. Kruising Veilingweg afgesloten.

27 tot en met 30 mei: tussen de kruising Verlengde Raadhuislaan en Kadijkweg. Kruising Kadijkweg afgesloten.

2 tot en met 6 juni: tussen kruisingen Verlengde Raadhuislaan en Esdoornlaan. Kruising Verlengde Raadhuislaan afgesloten.

8 tot en met 13 juni: tussen kruisingen Kadijkweg en Kerspelweg. Kruising Kerspelweg afgesloten.

15 tot en met 20 juni: tussen kruisingen Kerspelweg en Markerwaardweg. Kruising Sluisweg afgesloten.

22 tot en met 27 juni: tussen kruisingen Markerwaardweg en Sluisweg. Kruising Sluisweg afgesloten in de richting Hoorn/N307/N240.

Weggebruikers en omwonenden kunnen bij vragen of klachten contact opnemen met het servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800-0200600 of servicepunt@noord-holland.nl.