Sterrengerechten proeven in je eigen auto: "Echt heel verrassend"

Het is een komen en gaan van auto's. Bij ieder restaurant krijgen de deelnemers een gerecht en een drankje. "Octopus met gegrilde inktvis op Mexicaanse stijl. En een aperitief. Die is alcoholvrij", vertelt restauranteigenaar Deborah Rive lachend.

Horeca ondersteunen

De deelnemers zijn enthousiast. Behalve dat het een mooi culinair uitje is, is het ook een manier om de horeca te ondersteunen. "Heel verrassend, lekkere smaken heerlijk. Een mooi initiatief, de horeca heeft het ook zwaar. En dat een aantal sterrenkoks hier zich voor inzet, een heel leuk initiatief, we gaan genieten."

Zware tijd voor Deborah Rive

Het is een zware tijd voor Deborah Rive. Haar man, en sterrenkok, Lucas Rive overleed eind december, en ook de coronacrisis trekt een zware wissel. "Helemaal nu. Nadat Lucas is weggevallen is best wel heel heftig. Het is een moeilijke tijd en wat we nu kunnen pakken moeten we pakken, het is een heel mooi initiatief."