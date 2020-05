Boer zoekt boerderij voor waterbuffels: "We gaan echte Nederlandse buffelmozzarella maken"

De 15 waterbuffels van Haarlemmers Olivier en Emma grazen al in de Haarlemmermeerpolder. De uitgedachte plannen om een biologische buffelmozzarella-boerderij te beginnen, liggen al klaar... maar er mist nog een ding: een boerderij.

"We willen heel graag een eigen bedrijf beginnen, een eigen boerderij", vertelt Emma Vlaanderen. "We zijn eigenlijk al klaar om te beginnen, maar het essentiële ingrediënt ontbreekt nog."



Olivier en Emma werden begin 2019 de eerste waterbuffelboeren van Noord-Holland. Ze gingen het avontuur aan en kochten buffels Bea, Fendi, Grizzly, Yousouf en hun zusjes. De dieren konden voorlopig grazen in de Haarlemmermeerpolder, in afwachting van een eigen weiland met mozzarellaboerderij.



Stadsboerderij

De Haarlemmers willen het liefst in de buurt blijven, dicht bij de stad. "We willen een stadsboerderij worden, waar mensen kunnen ontdekken, beleven en leren hoe het op de boerderij gaat", vertelt Olivier. Het stel wil zelf gaan verzuivelen en wil de mozzarella dan ook op de boerderij gaan verkopen.



Een boerderijtje in omgeving Haarlem of Amsterdam lijkt het stel wel wat. "Je merkt dat de mensen hier terug willen naar de boerderij en meer de natuur in willen gaan, en dat is een perfecte combinatie voor ons", vertelt hij.



Knuffelen met waterbuffels

Bij de boerderij kun je straks ook terecht voor een knuffel van de waterbuffel. "Het zijn echte knuffelaars", vertelt Emma, terwijl ze waterbuffel Fendi op haar kop krabbelt. "En als ze het lekker vinden, gaat de staart omhoog", lacht ze.



Duurzaam project Provincie, gemeente en het waterschap zijn enthousiast over de duurzame plannen van het jonge stel. Zo willen ze op hun land water bufferen om het grondwaterpeil te herstellen.



"We willen de grondwaterstand opbouwen in natte tijden, zodat je in droge tijden minder droogte hebt. De waterbuffel past heel goed in dat klimaat, die kan goed omgaan met een natte leefomgeving", zegt Olivier. Zo zal er ook voor de buffels een poel worden gemaakt waar ze lekker kunnen badderen.



Ook willen Olivier en Emma bijdragen aan de biodiversiteit. "Doordat we geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruiken, leeft de bodem meer. Je herstelt de grond weer, net als de biodiversiteit en de grondwaterstand, en zo werken we eigenlijk toe naar een betere wereld", vertelt Olivier. "We geven de grond door aan de volgende generatie."

Quote We willen echte Nederlandse buffelmozzarella gaan maken Emma vlaanderen

Wat het stel betreft kan de boerderij met het land niet snel genoeg komen. "We laten de buffels nu dekken door de stier, en we verwachten dan over tien maanden onze kalfjes. En dan willen we buffelmozzarella gaan maken. Echte Nederlandse buffelmozzarella", vertelt Emma. Verkoop De verkoop van de mozzarella doet het nu al goed. Zo zal de mozzarella straks afgenomen worden door restaurants en delicatesse-zaken. Mocht de boerderij er niet zijn voor die tijd, zullen de kalfjes gewoon van de melk van hun moeders kunnen genieten. De Haarlemse boeren hopen toch echt op een ander scenario: "We hopen dat iemand iets ziet in ons plan en een boerderij met land voor ons heeft, dan kunnen we van start gaan. En melken", zegt Olivier met een brede lach.