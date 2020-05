Omstanders redden bewoners uit brandend pand Amsterdam: "Ze hebben mensenlevens gered"

AMSTERDAM - Angstige momenten gisteravond voor bewoners van een aantal portiekwoningen in de Smaragdstraat in Amsterdam. Ze zaten als ratten in de val toen daar rond kwart voor 12 brand uitbrak in het trappenhuis. Nog voordat de brandweer arriveerde, nam een groep jongeren uit de Diamantbuurt het heft in eigen hand om mensen uit hun huizen te redden.

NH Nieuws

Dat het kantje boord was, blijkt wel uit een filmpje dat AT5 kreeg van een buurtbewoner. Op de beelden is te zien hoe het vuur om zich heengrijpt, terwijl omstanders een bewoonster via het raam uit haar woning hijsen. Het gebeurde allemaal nog voordat de brandweer in de Diamantbuurt arriveerde. "Die jongens haalden een ladder, zetten die op de koelkast neer. Eén van hen hield de ladder vast, de andere jongen ging naar binnen en haalde die vrouw er gewoon uit", vertelt een buurtbewoonster die alles van dichtbij meemaakte. Ze is nog altijd onder de indruk van de brand en het optreden van de groep jongens. "Mensen waren aan het schreeuwen, maar de jongens twijfelden niet. Ze waren echt stoer", vertelt ze vandaag.

Quote "Die jongens twijfelden niet. Ze waren echt stoer" buurtbewoonster

De brand woedde in een portiek die toegang verschaft tot acht woningen. Onduidelijk is of iedereen thuis was, maar uit de beelden blijkt dat meerdere mensen moesten worden gered. Op andere beelden die een buurtbewoner maakte, is te zien hoe de brandweer een aantal bewoners met een hoogwerker naar beneden haalt. De brand woedde in het trapgat waardoor de bewoners in de val zaten: ze konden niet naar buiten. Op onderstaande foto is te zien hoe andere bewoners een touwladder uit hun raam hingen om hun woning te ontvluchten. Ook dat aspect is vandaag onderwerp van gesprek in de Diamantbuurt, waar veel meer van dit soort woningen zijn: hoe veilig is het als er zoiets gebeurt als gisteravond?

AT5