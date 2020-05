Veertienjarige Castricummer aangehouden voor brand bij voetbalclub Victoria-O

Een woordvoerder van de politie bevestigt aan NH Nieuws dat bekend is dat de jongen iets te maken heeft met de brand, en dat er nog onderzocht wordt wat er precies is gebeurd.

De brand brak vanmorgen rond tien uur uit in het kantinegebouw van de voetbalclub in Obdam. In de eerste instantie ging voorzitter Cees Koning uit van kortsluiting in het gebouw, dat pas net gerenoveerd was. "Het is een hele trieste dag. Ik heb hier al heel wat uren besteed aan het één en ander. Afgelopen week nog, bij de bouw van nieuwe wc's. Dit is wel een heel trieste dag."