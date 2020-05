Jongen (14) aangehouden voor brand bij voetbalclub: "Hij vluchtte over de daken"

OBDAM - De politie heeft een veertienjarige jongen uit Castricum aangehouden in verband met de brand die vanmorgen woedde bij voetbalclub Victoria-O in Obdam . Het zouden omwonenden zijn geweest die na een achtervolging de dader in de kraag zouden hebben gehad.

Twee buurtbewoners zien een jongen over de daken lopen en denken dat het om een inbreker gaat. Eén van hen zegt anoniem tegen NH Nieuws: "We zijn er achteraan gegaan. Uiteindelijk kregen we hem te pakken en hebben heb overmeesterd. Toen zei hij: 'jullie hebben me.' We snapten het eerst niet. En toe zei hij dat hij gevlucht was voor de brand. We hebben net een verklaring afgelegd bij de politie."

Een woordvoerder van de politie bevestigt aan NH Nieuws dat bekend is dat de jongen iets te maken heeft met de brand, en dat er nog onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Over het verhaal van de buurtbewoner wil de woordvoerder niks kwijt.

De brand brak vanmorgen rond tien uur uit in het kantinegebouw van de voetbalclub in Obdam. In de eerste instantie ging voorzitter Cees Koning uit van kortsluiting in het gebouw, dat pas net gerenoveerd was. "Het is een hele trieste dag. Ik heb hier al heel wat uren besteed aan het één en ander. Afgelopen week nog, bij de bouw van nieuwe wc's. Dit is wel een heel trieste dag."