Bloemendaalse baasjes én honden blij: park Caprera open voor jaarkaarthouders

De heropening geldt als proef. Mocht het toch té druk worden of dat er té veel mensen zijn die zich niet aan de regels houden, dan kan er ingegrepen worden. Mocht de proef een succes zijn, dan zouden er later wellicht meer bezoekers het park in mogen.

Directeur van Caprera, Lode van Piggelen, is blij dat er een oplossing is gevonden. "We zijn al een hele tijd met elkaar in gesprek hoe en onder welke voorwaarden we open kunnen gaan. Nu is het eindelijk zover en zijn we blij dat we weer een beetje mogen." In totaal zijn er ruim vierhonderd jaarkaarthouders, maar de verwachting is niet dat die maandagochtend allemaal met hun honden voor de poort staan. "Zo'n tachtig daarvan lopen hier dagelijks een rondje, of soms twee. Niet iedereen zal meteen komen en anders moeten we een beetje gaan passen en meten. We houden in ieder geval nu aan dat er niet meer dan vijftig mensen in het park mogen zijn."

'Het ruikt weer als Caprera'

Vrijwilligers doen de kaartcontrole bij de entree. Daaronder zijn ook jaarkaarthouders, zoals bijvoorbeeld Marianne Zijp. Ze mag vandaag, na goedkeuring van de directie, alvast een rondje wandelen voor de camera van NH Nieuws. "Ik heb het gemist. Het was vroeger zo normaal, maar nu voelt het als een privilege. Het ruikt weer als Caprera en het is een stuk groener." Haar hond Doris moet ook even wennen. "Hij is er een beetje beduusd van. Normaal ruikt hij hier de plasjes van 'zijn matties' die ook in het park zijn geweest, maar die zijn hier de afgelopen weken ook niet geweest."

Honden aangelijnd

Doris zal, net als alle andere honden, voorlopig aangelijnd moeten worden. De natuur is namelijk de afgelopen weken gewoon zijn gang gegaan in Caprera. "Dat is heel mooi. Er lopen twee setjes herten rond en die moeten natuurlijk niet in paniek raken door loslopende honden", aldus Lode van Piggelen. Voor Marianne Zijp maakt dat helemaal niets uit. "Ik ben allang weer blij dat we er weer in mogen, het is een prachtig park. We zien wel hoe het verder gaat."