Haarlem Zingt bezoekt ruim 50 zorginstellingen en maakt videoclip 'Samen Sterk'

HAARLEM - Maar liefst acht Haarlemse zangers zijn de afgelopen weken op pad gegaan om de bewoners en verzorgers van zorginstellingen een warm hart toe te dragen in deze voor hen zo moeilijke coronatijd. Het project Haarlem Zingt is uitgegroeid tot een groots project en nu is daar dan ook een mooie videoclip.

Het project begon klein, met een éénmalige actie op 28 maar. Inmiddels zijn we anderhalve maand verder en hebben de zangers elk weekend gezongen en al meer dan 50 zorginstellingen bezocht. Dat meldt mediapartner Haarlem.Nieuws.nl.

Haarlem Zingt, is niet onopgemerkt gebleven. Onder andere Hans Klok, Giel Beelen, DJ Jean, Irene Moors, Annie Schilder hebben speciaal voor ‘Haarlem Zingt’ videoboodschappen ingesproken om de zangers en de organisatie succes te wensen.

Groot feest

De ambities zijn hoog bij Haarlem Zingt want, ook al kan het nog een tijd duren, als het dagelijkse leven eenmaal weer op gang komt en de beperkingen worden opgeheven dan is het de bedoeling dat er een heel groot feest wordt georganiseerd voor alle zorgverleners van de zorginstellingen en ziekenhuizen. Hiervoor is men al bezig met de voorbereidingen.

Ook zijn de acht zangers de studio ingegaan om een lied op te nemen over de zorg, want ze vinden dat de zorg het in deze tijd extra verdient om in het zonnetje gezet te worden. De single ‘Samen Sterk’, een bekend deuntje van wijlen Andre Hazes, zal door de Haarlemse stad klinken met de hoop dat het nummer straks in heel Nederland te horen zal zijn.

Videoclip, T-shirt en sponsoring

Ook is er een mooie videoclip opgenomen. Deze is gemaakt door Marjon Verhagen en is overal te zien online en op radio en tv. Ook is Haarlem Zingt begonnen met de verkoop van t-shirts om de kosten voor deze feestavond voor de zorgverleners te bekostigen.

Voor dit hele project, is Haarlem Zingt op zoek naar sponsoren die een steentje willen bijdragen. Iedereen die het project wilt steunen kan contact opnemen met Haarlem Zingt. Dat kan via de Facebookpagina van Haarlem Zingt.