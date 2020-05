Onze sporters in het buitenland: Wil Besseling

ZWAAG - In de serie 'Onze sporters in het buitenland' gaan we op zoek naar Noord-Hollandse sporters die actief zijn buiten de landsgrenzen. Zij vertellen over hun ervaringen. Deze keer spraken we met professioneel golfer Wil Besseling. Normaliter speelt hij twintig tot vijfentwintig weken per jaar golf, maar door de coronacrisis is hij in Nederland.

"Ik ben blij dat Bernardus ons de mogelijkheid gaf om daar te trainen", vervolgt de Noord-Hollander. "Ik heb een aantal dagen gebruik gemaakt van de baan. In de toekomst wil ik er vaker trainen. Het is een goede baan om verder aan je spel te werken, het ligt alleen niet om de hoek."

Besseling mag sinds een aantal weken weer buiten trainen na de versoepeling van de corona-maatregelen. "Het is mooi dat we weer naar buiten kunnen. Bernardus Golfbaan was de eerste baan die weer open mocht. Het idee was dat we daar langer alleen zouden zijn. Een week later mochten alle golfbanen open, dat was positief."

Na de openstelling van de banen heeft Besseling op verschillende locaties getraind. Hij merkt dat het spelen weer aandacht nodig heeft met de wind en de elementen van buiten. "Ik heb een paar maanden binnen getraind, dat ging super. Het is goed om met de wind te spelen en op verschillende afstanden te trainen. Op golfbaan The Dutch ben ik een paar dagen geweest, golfbaan The International en bij mijn eigen club in Westwoud. Het is altijd lekker om buiten bezig te zijn, het is mooi dat we weer een stapje verder kunnen. Het gaat nog wel een aantal maanden duren voordat we toernooien kunnen spelen."

"Na het WK is dat in een stroomversnelling gekomen"

Carrière als beroepsgolfer

De beroepsgolfer won in 2006 met Joost Luiten en Tim Sluiter het WK voor landenteams in Zuid-Afrika. De wereldtitel heeft voor hem een bijzondere waarde. "We hebben daar historie geschreven. Dat is iets wat je je leven lang zal bijblijven. Het was erg mooi om dat meegemaakt te hebben. We zijn nu alweer veertien jaar verder waarin ook heel veel gebeurd is. Je probeert weer nieuwe mooie momenten te creëeren. Het is heel bijzonder geweest. Ik hoop het wel, maar het zal niet zo snel weer gebeuren."

Na de WK-winst werd Besseling beroepsgolfer. "Ik was al bezig om de weg te bewandelen om dat te kunnen gaan doen. Na het WK is dat in een stroomversnelling gekomen."