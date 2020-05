75 jaar geleden in het nieuws: Texel viert terugkeer van lokale verzetsheld met groot feest

TEXEL - Op 11 juli 1945 was het groot feest in De Cocksdorp op Texel. Huisarts van Dommelen was teruggekomen uit concentratiekamp Dachau. Hij was een van de drijvende krachten die onderduikers op het eiland hielp. Het feest ter ere van hem markeerde voor vele Texelaars de afsluiting van de oorlog.

"Dominee Papineau Salm uit De Cocksdorp zag dat ook bij anderen in het verzet. Een beetje de bijna laconieke houding van 'Ach het valt wel mee hier op Texel'. " Maar het viel niet mee. Ook op Texel greep de Duitse bezetter in. Dokter van Dommelen kwam via kamp Vught in het Duitse concentratiekamp Dachau terecht. "Wat hij daar meegemaakt en gezien heeft is niet bekend. Wel weten we dat ie zijn aktetas met stethoscoop bij zich had. Hij heeft daar gewerkt in de ziekenboeg van het kamp en dat is waarschijnlijk ook zijn redding geweest."

Henk van Dommelen was 10 jaar lang huisarts in De Cocksdorp op Texel. In die korte, maar roerige periode groeide hij uit tot lokale held. "Dokter van Dommelen werd enorm gewaardeerd als mens en als huisarts. Hij was een echte mensenmens," vertelt Wilma Eelman van de Historische Vereniging Texel. "Hij had een sterk rechtvaardigheidsgevoel, wist wat er loos was in de wereld en had een enorme aversie tegen de Duitse politiek."

Onderduikadressen

Zo werd dokter van Dommelen een van de stuwende krachten in het verzet op Texel. Hij hielp tientallen mensen bij het vinden van een onderduikadres. Die kon hij vaak kwijt bij boeren in de Eierlandse polder. Van Dommelen speelde hierin vooral een organiserende rol. "Als huisarts beschikte hij over een vrijstelling om met zijn auto na Sperrzeit (na 20.00 uur mocht niemand meer naar buiten - red) op pad te gaan. Dat kwam natuurlijk mooi uit voor zijn verzetswerk," legt Wilma uit.

