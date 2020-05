Sport Grote brand bij voetbalvereniging Victoria-O in Obdam: "Het is een trieste dag"

OBDAM - Een grote brand vanmorgen in het gebouw van voetbalvereniging Victoria-O in Obdam. De Veiligheidsregio moest opschalen naar 'grote brand'. Inmiddels is het sein brand meester gegeven.

Inter Visual Studio/Theo Annes

Voetbalvereniging Victoria-O zit aan de Stationsweg in Obdam. Het gaat om een complex bij de sporthal. De brand woedde vermoedelijk in de technische ruimte. "Het neigt naar iets van kortsluiting. Maar verder is het nog niet duidelijk. Er is veel rookschade, en wat er verder van binnen nog is verbrand is nu nog niet te zien", vertelt voorzitter Cees Koning. De brandweer onderzoekt nog wat de oorzaak is. De brandweer probeerde te voorkomen dat de naastgelegen panden ook vlam vatten. Er kwam heel wat rook vrij, het advies voor omwonenden was dan ook om de deuren en ramen gesloten te houden.

Quote Het is m'n levenswerk, ik sta er perplex van. Kees van Velzen, al 70 jaar lid van Victoria-O

De mensen die de voetbalclub zijn flink geschrokken. Zo ook Kees van Velzen die al zeventig jaar lid als van Victoria-O. "M'n dochter belde en zei: De Konkel (red. de naam van de kantine) staat in de fik.' Ik zei: 'Je bent besodemieterd.' Het is wel een beetje m'n levenswerk. Ik sta er perplex van." Van alles net opgeknapt "Eerst mogen we maanden niet voetballen en nu dit", zegt voorzitter Cees Koning. En dat juist nu er net van alles was opgeknapt aan het complex. "Het is een hele trieste dag. Ik heb hier al heel wat uren besteed aan het één en ander. Afgelopen week nog, bij de bouw van nieuwe wc's. Dit is wel een heel trieste dag."

