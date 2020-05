Brand in Amsterdams trappenhuis: bewoners weten ternauwernood te ontsnappen

AMSTERDAM - Bij een brand in een trappenhuis in de Smaragdstraat zijn zaterdagavond veertien bewoners ternauwernood ontsnapt. De brand brak omstreeks 23.44 uur uit in het trappenhuis van de eerste verdieping en verspreide zich vrij snel naar de tweede verdieping. Jongeren uit diezelfde buurt die op straat aan het chillen waren zagen dat er brand was en kwamen meteen in actie.