Sprookjeswonderland vanaf 2 juni weer open

In het begin zijn er dagelijks vierhonderd kaarten beschikbaar. "We mogen maximaal de helft van ons normale bezoek ontvangen. Maar we beginnen met veel minder. En dan gaan we rustig kijken hoe dat gaat en kunnen we daarna eventueel opschalen", aldus De Vries.

Reserveren verplicht

Momenteel is het park volop bezig met het treffen van maatregelen om een veilig bezoek mogelijk te maken. Zo moet je online vooraf een dag en een aankomsttijd reserveren. "Op sommige plekken, zoals bij het kabouterbos, is éénrichtingsverkeer ingesteld. Ook mag je de kinderboerderij niet in en zijn onze restaurants aangepast. Het zal allemaal wat langer duren als normaal."