Brandweer redt buitengesloten moeder van balkon in Zaandam

ZAANDAM - De brandweer van Zaandam is vanavond uitgerukt voor een niet-alledaagse melding. Een moeder werd door haar kindje buitengesloten op het balkon van haar woning op de tweede verdieping aan de Pieter Jelles Troelstralaan.

Gelukkig was de brandweer snel ter plekke om een heuse reddingsoperatie op touw te zetten. De vrouw kon via een hoogwerker snel worden bevrijd.

Niet veel later werden moeder en kind herenigd. Waarom het kind zijn of haar moeder de deur uit heeft gezet, is nog niet bekend.