Leerlingen van Zaanse toneelschool kunnen eindelijk weer repeteren

De leerlingen van de Zaanse toneelschool Theatermijn kunnen eindelijk weer met elkaar oefenen. Wekenlang waren de lessen digitaal maar nu zien de leerlingen elkaar eindelijk weer in het echt. Voor de veiligheid wordt er buiten in het park les gegeven.

Heleen van Wiechen geeft les in en rond het paviljoen in het Koogerpark. "Heel fijn is het!" zegt ze enhousiast tegen NH Nieuws. "Ik heb acht weken lang naar een beeldscherm gekeken en iedereen zat in zijn eigen hokje, maar nu voel je dat iedereen er is." Ook de Leerlingen zijn blij. De 14-jarige Nikkie: "Als je het thuis voor de camera doet, krijg je geen reactie van mensen, als je speelt voor publiek dat lacht dan weet je dat het goed is." Maar ook de sociale kant is hard nodig, laten veel van de leerlingen weten. Elkaar weer zien, bijna kunnen aanraken en de steun die ze aan elkaar hebben is erg belangrijk, aldus de leerlingen.

NH Nieuws

Nu de groep weer bij elkaar is, kan er druk gerepeteerd worden zodat er in het park een voorstelling gegeven kan worden. Het is alleen nog even afwachten hoeveel mensen er mogen komen kijken. Als alles lukt, kan de voorstelling 4 juli in het Koogerpark in première gaan.