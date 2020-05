Mooie nominatie voor aardbeienkweker uit Benningbroek: "Nooit verwacht"

"Dit hadden wij natuurlijk nooit verwacht met ons bedrijf. Wij zijn relatief echt een heel klein bedrijfje, maar blijkbaar toch opvallend genoeg om zo’n beloning te krijgen", vertelt Amanda Vriend over de nominatie.

Omdat ze door corona veel afzetmarkten zien wegvallen, is het bedrijf een online webshop gestart en via sociale media roepen ze de mensen op om aardbeien bij hen langs de weg te kopen. "Nu gaat het aardig goed, we raken de aardbeien goed kwijt. Maar we hebben ook veel dingen niet", doelt Amanda op de evenementen die zij nu allemaal mislopen.

Geduld

De NHN Business Awards nomineert bedrijven uit drie categorieën: Grootbedrijf, MKB midden en MKB klein, de categorie waar het bedrijf in Benningbroek onder valt. Per categorie worden zo’n twintig bedrijven genomineerd. De genomineerde bedrijven moeten nog even geduld hebben, want de winnaars zullen pas eind november bekend worden gemaakt.