Kievit valt buizerd aan in Ouderkerk aan de Amstel

"De kievit in kwestie heeft een nestje in de buurt", weet Mark. Hij doet onderzoek naar weidevogels in de polder voor de Agrarische Natuurvereniging. "Zo’n dikke buizerd is een gevaar voor zijn jongen en dat duldt de kievit niet." De één na de andere duikvlucht wordt uitgevoerd op de buizerd. De buizerd dacht rustig op een paaltje te zitten, maar in plaats daarvan moest hij regelmatig duiken om te voorkomen dat de kievit hem van z'n plek af gooit.

Mark heeft wel vaker wat bijzonders op film staan. "Bij dit specifieke paaltje in de Ronde Hoep zet ik soms een automatische camera. Die begint te filmen als een sensor beweging waarneemt." De dieren kunnen dus ongestoord hun gang gaan en dat is prachtig om te zien.

Rust

Pas als de buizerd wegvliegt, keert de rust weer in het weiland. "De kuikens scharrelen in het hoge gras hun kostje bij elkaar. Ze eten vele duizenden vliegjes en muggen per dag. De ouders voeren de jongen niet, ze zorgen er alleen voor dat de vijanden uit de buurt blijven." Dat weet de buizerd dus nu ook.