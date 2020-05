Flinke rookwolken bij brand in Amsterdam Oost

AMSTERDAM - Aan de Ruyschstraat in Amsterdam Oost is vanmiddag rond 14.45 uur brand uitgebroken. De brandweer laat weten de brand inmiddels onder controle te hebben.

Door de brand zijn er grote zwarte rookwolken te zien boven de stad. De brand ontstond op het dakterras van een woonhuis. Er zijn geen gewonden, wel sloeg de brand over naar de daken van enkele naastgelegen panden. De brandweer laat weten dat de schade in de huizen zelf minimaal is, maar dat meerdere daken en dakterrassen wel schade hebben.

De brandweer zegt verder de brand inmiddels onder controle te hebben. Wel worden op dit moment nog sloopwerkzaamheden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de brand helemaal gedoofd is. Het sein brand meester is dan ook nog niet gegeven.

Wat de oorzaak was van de brand is nog niet bekend.