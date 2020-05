Van bier tappen naar vakkenvullen: Barry heeft zijn kroeg omgebouwd tot slijterij

HILVERSUM - Barry van Boeijen is al zeven jaar de trotse eigenaar van kroeg The Skiff in het centrum van Hilversum. Afgelopen januari hebben ze dat nog goed kunnen vieren. Nu is de kroeg al meer dan twee maanden dicht. Het levert hem kopzorgen en slapeloze nachten op, maar hij heeft wat bedacht. In plaats van drank te verkopen om daar op te drinken, verkoopt hij het nu om mee te nemen.

"Van bier tappen naar vakkenvullen", grapt kroegeigenaar Barry. "Iemand vroeg van de week al of iemand vroeger in de supermarkt heeft gewerkt, want alles was zo goed gespiegeld." Hij vult ondertussen weer een hele rij biertjes aan. Een week is hij nu open als slijterij. Dat zijn kroeg halverwege maart de deuren moest sluiten, heeft hem een hoop stress opgeleverd. Hij lag nachten wakker en bedacht wat wél mogelijk zou zijn. Plots kreeg hij de ingeving dat winkels wel open mogen.

NH Nieuws

Geen half werk Hij wilde geen half werk leveren, dus heeft Barry flink geïnvesteerd. Een kroeg ombouwen tot slijterij is meer werk dan je denkt. "Het waren aardig wat weken met heel weinig slaap en heel veel bellen, mailen en regelen. Er komt steeds meer bij kijken. Bijvoorbeeld de prijskaartjes, dat heeft aardig wat tijd gekost om het per stuk netjes en duidelijk te kijken." Het heeft geresulteerd in een slijterij met bijna honderd verschillende bieren en wijnen. "Ik investeer liever in een manier dat we open kunnen dan een dicht café van waaruit we niets mogen doen", zo legt de kroegbaas uit. Het bier zal hier voorlopig nog niet uit de tap komen, want de kroeg is klein en het terras nog kleiner. "Met de maatregelen mogen we misschien acht mensen binnen hebben, daar kan je niet van leven", vertelt hij. Dus blijft hij inzetten op de slijterij en hoopt hij zo quitte te draaien. En als de 1,5 meter maatregelen over zijn, verwelkomt hij graag iedereen weer aan de bar.