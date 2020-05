"Hij wil naar de eredivisie en wij denken dat dat gaat gebeuren"

"Er is nog steeds niets gebeurd. Er is niemand gekomen met een concreet bod en hij is nog steeds Telstar-speler", vertelde de oefenmeester. "Dat nemen we zoals het is. Hij traint iedere dag vol overgave mee. Hij heeft in zijn hoofd dat hij naar de eredivisie wil en wij denken dat dat gaat gebeuren, maar we weten nog niet wanneer."

Kharchouch kwam aan het begin van het afgelopen seizoen over van de amateurs van OFC en liet in zijn eerste jaar direct zien ook in het profvoetbal mee te kunnen. In dertig officiële duels (competitie en beker) vond de 24-jarige spits 22 keer het net. Bovendien leverde hij vier assists af.