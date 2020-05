Amstelveense D66: "Zomerschool moet achterstand door coronacrisis wegwerken"

AMSTELVEEN - In Amstelveen moet een zomerschool komen voor leerlingen die onderwijsachterstand hebben opgelopen vanwege de coronacrisis. Met dat pleidooi komt Saloua Chaar van D66. Volgens haar zijn het vooral leerlingen uit kwetsbare gezinnen die extra hard zijn geraakt door de coronacrisis.

Thuisonderwijs is voor deze groep vaak geen goede optie gebleken, meent Chaar. “Het gaat hier om leerlingen die al met taalachterstanden te maken hebben of in armoede leven. Voor hen wordt de kansenongelijkheid door de coronacrisis alleen maar versterkt."

De zomerschool moet volgens de fractie niet een aparte school zijn, maar een onderwijsprogramma waar behalve theoretische vakken ook ruimte is voor lessen in muziek, kunst en sport. Bestaande Amstelveense instellingen zouden zo'n programma kunnen aanbieden voor de jeugd.

Amstelveen moet een financieel beroep doen op het kabinet om de zomerschool te kunnen bekostigen en anders moet de gemeente volgens de partij bijspringen.