West-Friese Linda zoekt donateurs voor voedselpakketten in Egypte

Linda woonde eerder in Hoorn en verhuisde ongeveer vijf jaar geleden met haar man André naar Egypte. Daar waren ze van plan een weeshuis op te zetten, maar dit bleek nog niet zo gemakkelijk. Ze stopte met haar stichting en ondersteunde daarna een aantal individuele projecten. Ook heeft ze in Hurghada een winkel met haar man.

"We zagen door corona de bui al hangen", vertelt Linda aan WEEFF. "Half maart hebben we onze winkel leeggehaald en zijn we vrijwillig in quarantaine gegaan. Op 21 maart besloot de regering in Egypte een totale lockdown in te voeren, waarbij iedereen om 17.00 uur binnen moest zijn en alleen supermarkten en apotheken geopend zijn."

Van maaltijden naar voedselpakketten

Dit betekende onder meer dat alle hotels in de Egyptische badplaats gesloten zijn, waardoor veel personeel ineens zonder werk, en dus inkomen kwam te zitten. Zij gingen bij hun werkgevers, ook grote hotelketens, in quarantaine. Linda zat thuis, zag het aan en besloot hen van maaltijden te voorzien. "Er is bijna geen sociaal netwerk en de mensen hebben schaamte om hulp te vragen. Hun inkomen is compleet weg, maar hun huurschuld loopt wel op."

"We begonnen met 20 maaltijden voor HEPCA-mannen", aldus de oud-Horinees. HEPCA is een mileuorganisatie uit Hurghada die zich inzet tegen het gebruik van wegwerpplastic aan de Rode Zee. "Al vrij snel daarna werden we benaderd door een Belgisch stel, Hilde en Yves, die ons wilde helpen en met ons mee wilde doen."

Het resulteerde in 90 maaltijden voor de lokale bevolking, een week later was dit aantal verdubbeld. Maar doordat er een hittegolf kwam moest er iets anders bedacht worden. Dit werden voedselpakketten, en inmiddels maken zij wekelijks 150 pakketten en 32 zogeheten dreumespakketten voor de lokale bevolking van het Egyptische toeristencentrum. Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers.