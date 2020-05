Dode na botsing tussen twee auto's op de A7

WIJDEWORMER - Vanncht om 00.30 uur zijn er twee auto's op elkaar gebotst op de A7 ter hoogte van Wijdewormer. Hierbij kwam een 50-jarige man uit Zaandam om het leven. De bestuurder van de andere auto is na het ongeluk gevlucht, maar heeft zich later bij de politie gemeld.

Toen de politie op de plek van het ongeluk kwam, stond een auto tegen de vangrail in de middenberm. De bestuurder bleek bij de botsing overleden.

Driehonderd meter verderop stond een andere auto met schade aan de voorkant. De bestuurder was nergens te vinden en daarom heeft de politie een helikopter ingezet om de man te vinden.

Een paar uur later meldde hij zich alsnog bij de politie. Het gaat om een man van 32 uit Purmerend. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. Ook wordt zijn bloed onderzocht op alcohol en drugs.