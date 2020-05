Plexiglas krijgt upgrade: Amstelveense kunstenares bewerkt 'spatschermen'

AMSTELVEEN - Kunstenaars van over de hele wereld proberen wat vrolijkheid te brengen in deze tijd. Via het project DOORKUNST.COM worden kunstenaars uitgenodigd om plexiglazen 'spatschermen' om te toveren tot een kunstwerk. Jeltje van Houten werd ook gevraagd en haar werk doet nu dienst bij de poliklinische apotheek in Ziekenhuis Amstelland.

Jeltje heeft haar atelier in Aalsmeer tussen andere kunstenaars uit de regio. Toen ze werd gevraagd voor het project wist ze gelijk wat ze wilde. "Onmiddellijk zit ik dan in de geometrie. Dan zit ik in de strakke lijnen en het gekantelde vierkant is bij mij altijd al een ding." Toen van Houten hoorde dat de apotheek niet één maar vier schermen heeft, was ze helemaal in haar nopjes. "Dat wordt helemaal een mooi verhaal want dan kan je iets gaan doen met herhaling, repeteren." Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

Emily Fransman heeft de leiding over de Nicolaes Tulp apotheek in Ziekenhuis Amstelland. Ze is blij met de eenvoudige ontwerpen van Jeltje. "Het is simpel maar wel heel mooi. Ik heb ook wel tegen haar gezegd: Ik wil wel een ontwerp dat niet te veel afleidt van de patiënt. Als er allerlei vlakken voorzitten dan schiet het z'n doel voorbij." Het signatuursymbool van Jeltje is een gekanteld vierkant. Deze vormt de lege ruimte in het plexiglas waar de apotheekmedewerkers en patiënten elkaar goed kunnen zien, perfect naar wens voor de apotheekster.

jeltjevanhouten.nl

Leren inhaleren Volgens Emily van de apotheek is het werk van haar en haar collega's niet sterk veranderd sinds de corona-uitbraak. Het is rustiger in de apotheek en om het ziekenhuis in te gaan moet iedereen langs een 'checkpoint' waar actief wordt gevraagd of je symptomen van het virus vertoont. Verder gaat het werk van de apothekers gewoon door. Het plexiglas is alleen een belemmerende factor voor patiënten die voor het eerst inhalatiemiddelen voorgeschreven krijgen. "Daar moet je dan echt mee gaan zitten en leren inhaleren. Daar hebben we nog geen oplossing voor gevonden. Om daar nou een scherm tussen te zetten..."

Quote "Hoe het er daar bij staat, de plek, ik vind het echt mooi. Ik ben heel content met het eindresultaat, geweldig, ja." een trotse jeltje

Uiteindelijk is het de bedoeling dat na de crisis alle werken binnen het project tentoongesteld worden. Op de website schrijft initiator Dolf Verlinden van DOORKUNST: "Een monument voor wat ons allen overkwam. Een tentoonstelling waar we naar uitkijken en waar we hopelijk niet erg lang op hoeven wachten."