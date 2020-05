Veel animo voor Hoogkarspels kermisbier aan huis: "Iedereen leeft een beetje met ons mee"

HOOGKARSPEL - Het hemelvaartweekend staat in Hoogkarspel in het teken van de kermis, maar net als alle andere evenementen gaat daar een streep doorheen. Om het toch een beetje kermis te laten zijn in het dorp keek h orecaondernemer Pieter Krijnzen naar wat er nog mogelijk was. S amen met barman Fred Molenaar levert hij dit weekend daarom anderhalvemeter bier bij mensen thuis af.

Krijnzen zelf staat ook te kijken van het succes. "Het was een beetje begonnen als een geintje. Ik had gerust wel bedacht dat we her en der naartoe moesten rijden, maar gisteren hebben we gewoon van half drie tot twaalf uur non-stop doorgereden."

Het recept is simpel: op een aanhanger staat een biertap, Fred Molenaar neemt plaats achter de tap en Pieter Krijnzen rijdt ze heel Hoogkarspel door. Ze bezorgen anderhalvemeter bier, oftewel tien glazen voor twintig euro. Mocht je de speciaal gemaakte bierplank van anderhalvemeter erbij willen, dan kan dat ook nog. "Gisteren hebben we daar ruim vijftig van verkocht", vertelt Molenaar trots.

De mobiele biertap slaat aan. Er is een speciale bierbestellijn waarop Krijnzen de hele dag door gebeld wordt. Veel Hoogkarspelers blijken de horeca op deze manier te willen ondersteunen. Bovendien brengt het toch een beetje kermisgevoel met zich mee. "Ze mogen niet naar het café, dus we hadden zoiets van we: brengen het bier naar de mensen thuis", aldus Krijnzen. "In goed overleg met de gemeente is dat er doorheen gekomen."

"Het is ook wel de gunfactor dat ze de anderhalvemeters bij ons bestellen, dat is heel leuk om te zien"

Krijnzen benadrukt dat het niet de bedoeling is dat grote groepen elkaar opzoeken. Er worden daarom maximaal tien biertjes per adres getapt. "We hebben speciale planken gemaakt van anderhalve meter. Daar kunnen wel twintig biertjes in, maar dat doen we niet, want het moet niet zo zijn dat we kermisborrels massaal gaan exploiteren."

Aan de Streekweg heeft Krijnzen een restaurant, club, pizzeria en grandcafé onder één dak. Een stukje verderop staat zijn café De Eerste Aanleg. Dat alles zou dit kermisweekend afgeladen vol staan. Van ver buiten het dorp zoeken mensen de gezelligheid van de kermisborrels in Hoogkarspel op, maar nu blijft het vanwege de coronacrisis leeg.

"Het is helemaal lastig om te zien als je hier staat en de kroeg is dicht", zegt Krijnzen voor een dichte deur van Bantam. "Je komt bij de mensen thuis en die zitten daar gezellig, dan is dat wel moeilijk, maar goed."

Kermisomzet

Nu de kermissen niet doorgaan lopen veel West-Friese horecaondernemers deze belangrijke omzet mis. "De kermis is voor ons bedrijf heel belangrijk, daar kunnen we extra dingen van doen om ons voortbestaan door te zetten", aldus Krijnzen. Hoewel de kermisomzet echter niet meer zo belangrijk is als vroeger, biedt dit alternatief een beetje troost. "Zeker in deze tijd van de coronacrisis is dit een doekje voor het bloeden."

Het is voor Krijnzen een kermis die anders is dan anders: hij stond niet achter de bar maar zat wel achter het stuur. "Het is hartstikke leuk, ik spreek evengoed het hele dorp. Iedereen leeft een beetje met ons mee als ondernemer. Het is ook wel een gunfactor, dat ze de anderhalve meters bij ons bestellen. Dus dat is wel heel leuk om te zien."