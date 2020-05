Jongen (12) uit Obdam met 'flying kick' tegen zijn hoofd van fiets getrapt

De emotionele Obdamse vertelt haar verhaal aan NH Nieuws. Vorige week overkwam haar zoon iets afschuwelijks, maar ze had niet verwacht dat zij en haar zoon zo snel oog in oog zouden komen te staan met de daders.

Het is zondag 17 mei. Voor het eerst mag haar 12-jarige zoon vanuit Obdam helemaal alleen op de fiets naar Heerhugowaard. Hij heeft een afspraakje met zijn vriendinnetje op het strand van Luna. Yvonne, zijn moeder, belt met de vraag of ze hem op moet halen. Dat is niet nodig, het is tenslotte heerlijk weer en hij stapt net op de fiets om naar huis te gaan.

Keiharde trap

Onderweg wordt hij nageroepen door een stel jongens. Hij steekt zijn middelvinger op en fietst door. Het duo flipt en besluit hem achterna te rennen. Na een achtervolging van een kilometer halen ze hem in. Een van de jongens trapt hem keihard tegen zijn slaap waardoor hij van zijn fiets wordt gegooid.