Klassiekers op het doek en 'puzzelen' met stoelen: Haarlemse bioscopen tellen af naar 1 juni

Het is muisstil in de enorme bioscoop, die acht zalen telt. Bij binnenkomst wordt de bezoeker meteen door middel van stickers op de anderhalve meter afstand gewezen. Er staan flesjes met alcohol klaar om de handen te desinfecteren. Manager Laura Kramer en haar personeel hebben rustige weken achter de rug, waarin vooral goed nagedacht is over hoé het filmbezoek straks zo veilig mogelijk te maken. Aan NH Nieuws laat ze zien om wat voor maatregelen het gaat.

Er mogen maximaal dertig bezoekers per film naar binnen. De medewerker checkt het kaartje, maar pakt het niet aan. "Samen met de bezoeker bepaalt de medewerker waar hij of zij kan gaan zitten, wel overal goed verspreid natuurlijk", vertelt Kramer. De bioscoop werkt dus niet echt met een vaste plattegrond en daarom zal het vaak even puzzelen zijn om iedereen tevreden en, vooral, veilig naar de film te laten kijken. "Dat heeft ermee te maken dat we niet altijd met dezelfde samenstelling van publiek te maken hebben", aldus Kramer. Bij de ene film komen bijvoorbeeld meer gezinnen, die bij elkaar mogen zitten, dan bij de andere film.

"Verkoop van de tickets gaat alleen online. Dan wordt ook meteen de eerste gezondheidscheck gedaan. We vragen de bezoekers niet langer dan een kwartier van tevoren aanwezig te zijn in de bioscoop", aldus Kramer. Op de dag van de film krijgt de bezoeker een mail waarin nogmaals naar de gezondheidstoestand wordt gevraagd. Eenmaal in de bioscoop wordt inkomend en uitgaand publiek van elkaar gescheiden door verschillende routes, zodat niemand elkaar tegemoet komt lopen.

Klassiekers op het doek

Aangezien er door de coronacrisis niet veel nieuwe films zijn uitgebracht, wat kunnen de Haarlemmers dan verwachten op het witte doek? Kramer erkent dat dat best een puzzel was voor de collega's van de programmatie-afdeling. "Maar we hebben een leuk en gevariëerd aanbod weten samen te stellen. Van klassiekers als 'Grease' en 'When Harry Met Sally' en een aantal films die we nog vertoonden toen we moesten sluiten. Zoals 'Invisible Man' en 'De Beentjes van Sint-Hildegard'." De vraag is natuurlijk ook of filmliefhebbers al staan te popelen om naar de bioscoop te gaan. "Landelijk hebben op de eerste dag al 17.000 mensen een kaartje bij ons gereserveerd. We zijn blij dat ze graag komen en een bezoek aan de bioscoop als veilig beschouwen."

Na de aftiteling

Als straks bijvoorbeeld 'Grease' is afgelopen, wordt de bezoeker vriendelijk verzocht om weer richting uitgang te gaan. Handvaten van deuren worden gedesinfecteerd, net zoals de stoelen, zodat de volgende film weer een 'frisse start' kan maken. Ook het afval wordt, zoals gewoonlijk, opgeruimd. Want popcorn eten tijdens de film, dat mag gewoon. Maar of het verstandig is om met verschillende handen in dezelfde bak te graaien, dat is de vraag. De bioscoop hoopt dan ook dat de bezoekers zich verstandig zullen gedragen. "Want we moeten het samen doen", aldus Kramer.