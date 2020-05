Hockeyer Schrijvers van Zenden versterkt HC Bloemendaal

De kersverse doelman van Bloemendaal licht zijn overstap in gesprek met Hoofdklasse Hockey Nederland toe. "De (nieuwe, red.) coach van Bloemendaal, Rick Mathijssen, belde mij een tijdje geleden of ik belangstelling zou hebben om tweede keeper te worden achter doelman Maurits Visser. Hier heb ik even over na moeten denken, maar uiteindelijk was de keuze toch niet moeilijk. Ik hoefde verder geen selectie meer te doen. Afgelopen week hebben we de eerste trainingen afgewerkt."