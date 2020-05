Wethouder Velsen pleit voor bewapening boa's: "Een aanslag op hen is een aanslag op ons"

IJMUIDEN - Voor wethouder Bram Diepstraten is de maat vol. Als hij nog een keer naar de beelden kijkt van de aanval op boa's in IJmuiden op Hemelvaartsdag, walgt hij opnieuw. "Dit kan niet in Nederland", reageert hij geagiteerd.

De frustratie is van zijn gezicht te lezen. Na het incident ging de wethouder op bezoek bij de getroffen boa's. "De verslagenheid was groot. Dit is zo onacceptabel. Een aanslag op hen is een aanslag op ons."

Diepstraten geeft aan dat de gemeente Velsen al eerder een verzoek indiende om haar handhavers te voorzien van een uitrusting met verdedigingsmiddelen. "De minister (Grapperhaus, red.) weigert tot nu toe om dat toe te staan, maar ik vind dat nu de grens getrokken moet worden. Deze boa's moeten beter uitgerust worden."

Het weigeren van de eerdere aanvraag frustreert ook vakbondsbestuurder Richard Gerrits van BOA ACP om stappen te ondernemen. "De boa's in IJmuiden zijn getraind voor het gebruik van een wapenstok en pepperspray", vertelt hij. "Dus dit incident had volgens ons voorkomen kunnen worden."

Bekijk hieronder beelden van het incident. Tekst loopt door onder video.