Ruïne van Brederode (bijna) coronaproof: "We kunnen niet wachten"

Rob Kortekaas en zijn partner Angelique Schipper beheren voor het vierde seizoen de ruïne. Door de intelligente lockdown moest ook het kasteel abrupt op slot. "En dan is het plotseling stil", vertelt Angelique voor de camera. "En tegelijkertijd ook druk, want alle tijd wordt eigenlijk gebruikt om de ruïne coronaproof en tegelijkertijd ook aantrekkelijk voor bezoekers te maken."

Rob slijpt, timmert en verft wat af deze dagen. "We gaan niet zitten wachten. We hebben prachtige ideeën en daar ga je dan mee aan de slag", zo vertelt hij.

"We gingen de goede kant op, maar wat we hadden opgebouwd zien we nu verdampen"

Toch brengt de coronatijd ook hem kopzorgen over de toekomst. "Dit is het vierde seizoen en we gingen de goede kant op, maar eigenlijk val je nu gewoon weer drie jaar terug; wat je hebt opgebouwd zie je ter plekke verdampen. Maar we hebben goede hoop voor de toekomst hoor."

Voordat de Ruïne haar poorten weer kan openen zullen Rob, Angelique en de vrijwilligers nog wel gaan proefdraaien. "Er komt ook nog een controle van de gemeente Velsen of je coronaproof bent. Maar het belangrijkste is dat je anderhalve meter afstand kan houden. Dus we hebben goede hoop dat dat goedkomt."

