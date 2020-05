Zorgvakbonden uiten grote zorgen na versoepeling maatregelen: ‘Personeel is uitgeput’

NOORD-HOLLAND - Er zijn grote zorgen bij vakbonden over hoelang het zorgpersoneel de coronasituatie nog aan kan. Als er door de versoepelingen een tweede golf coronapatiënten komt, is dit een groot probleem, maar ook de reguliere zorg kan 'niet zomaar worden opgestart'. Er moet zorg op maat komen en een fonds voor traumahulp voor zorgpersoneel.

Dit zegt de vakbond voor verplegers en verzorgenden NU '91 tegen NH Nieuws. Ook vakbond CNV uit grote zorgen. Beide bonden zien een toename van ziekteverzuim, PTTS en stress bij medewerkers in de zorg en krijgen signalen dat er meer tijd nodig is om op adem te komen. "Sommigen barsten in huilen bij me uit. Ze hebben een pauze nodig", zegt Michel van Erp van NU '91. Een tweede coronagolf zouden ze niet aankunnen, maar ook kan de reguliere zorg door een daling van het aantal coronapatiënten niet zomaar zomaar van start gaan zonder eerst te kijken naar de gesteldheid van de medewerkers. "Ik maak me grote zorgen over de komende tijd. Zij kunnen niet nogmaals dezelfde inspanning leveren", aldus André van der Vlugt van CNV.

De afgelopen weken vlogten diverse Noord-Hollandse zorgmedewerkers over hun werk in de frontlinie: het zijn onze strijders tegen corona. Al hun verhalen vind je hier.

CNV waarschuwde begin deze maand al dat zo'n 70 procent van de 2.000 ondervraagde medewerkers een grotere, emotionele druk door corona ervaart. Voorbeelden van die emotionele druk zie je in verpleegtehuizen: "Het personeel daar moet dagelijks aan oudere cliënten (of met mensen met een verstandelijke beperking, red.) uitleggen wat er aan de hand is, wat corona is en waarom er geen bezoek mag komen. Dat zorgt voor heel veel stress", legt Van Erp van NU '91 uit.

En er zijn ook medewerkers die jarenlang meerdere mensen verpleegden en in korte tijd ineens afscheid van ze moesten nemen, omdat ze stierven door het coronavirus. Van Erp: "Het is een heel onprettige dood. En ondanks dat deze zorgmedewerkers echt weten hoe ze met de dood om moeten gaan, doet dat heel veel met je." En dan is er nog het feit dat corona bij ouderen een moeilijk ziektebeeld is; het anderhalve meter afstand houden van zorgcollega's en bezoekers weren of bezoek in goede banen leiden: dat alles eist nu zijn tol. "Sommigen bellen me op en zeggen letterlijk: 'Ik ben niet meer wie ik ben, ik slaap niet meer, ik ben prikkelbaar'. Ze zijn moe en moeten bijtanken."

Dit zijn allemaal zaken die aan mensen die er ver van af staan voorbij gaan, aldus Van Erp. HIj verwijst naar de drukte buiten tijdens Hemelvaartdag, gisteren. "Die mensen die in de parken zitten, denken misschien wel: 'het is bijna voorbij, we gaan door', maar dat is gewoon niet zo. Deze zorgmedewerkers hebben een topprestatie neergezet en dat kan niet in korte tijd nóg een keer." Wat hem betreft moet er per zorgmedewerker worden gekeken wat er nodig is. "De één heeft een poosje vrij nodig, de ander een gesprek met een psycholoog." Geld voor traumahulp Ook moet er volgens Van Erp van vakbond NU '91 een fonds komen voor traumahulp voor zorgpersoneel, zodat kosten ervan geen belemmering vormen. Van der Vlugt van CNV hoopt dat er regionale regie komt voor ziekenhuizen als de reguliere zorg weer op gang komt. "De ziekenhuizen voeren allemaal hun eigen beleid, maar in sommige ziekenhuizen is een derde van de IC nog bezet met coronapatiënten en werkt het personeel overuren, maar vijftig kilometer verderop ligt er niemand. Elk ziekenhuis doet maar wat."