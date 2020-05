Bewoners vier tehuizen van Kennemerhart mogen vanaf maandag weer bezoek ontvangen

Vanaf komende maandag mogen verpleeghuizen weer bezoek ontvangen, mits er onlangs geen coronabesmetting is geweest. Voor zorginstelling Kennemerhart betekent dit dat bewoners van de woonzorglocaties Meerleven, A.G. Bodaan, De Molenburg en Overspaarne weer beperkt bezoek mogen krijgen.

De overige vijf locaties zullen snel volgen, belooft Kennemerhart. In De Blinkert was beperkt bezoek al vanaf 14 mei mogelijk vanwege deelname aan een landelijke pilot met 26 verpleeghuizen. Minister Hugo de Jonge is van plan, als er geen tegenslag is, om alle tehuizen op 15 juni weer beperkt open te laten gaan.

Hele stap vooruit

In De Blinkert is de pilot met elf bewoners goed verlopen, meldt Kennemerhart, en de bezoekregeling heeft een heel positief effect op bewoners en bezoek gehad. De zorginstelling citeert Peter Lange die zijn moeder weer kon bezoeken. “Na twee maanden geen bezoek aan mijn moeder was dit een hele stap vooruit. Samen zijn we naar buiten geweest, naar de tuinderij waar we bloemen en de grote herdershond die daar altijd loopt weer hebben gezien. Het was kort, maar we hopen op spoedig meer tijd om een verdere wandeling te kunnen maken. We zijn geduldig!”