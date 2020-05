Gemeente komt Alkmaarse horeca financieel tegemoet

Voor de betaling van toeristenbelasting over 2019 wordt uitstel verleend tot eind 2020. De toeristenbelasting over 2020 wordt niet in rekening gebracht.

Ook wordt de precariobelasting voor terrassen over 2020 kwijtgescholden. Verder wordt een kwartaal van de reclamebelasting niet in rekening gebracht. Deze laatste maatregel geldt niet alleen voor de horeca, maar voor alle Alkmaarse ondernemers waar reclameheffing op van toepassing is.

Noodfonds

In april stelde de gemeente een noodfonds in van 10 miljoen euro om de meest dringende problemen, ontstaan door de coronacrisis, aan te pakken. Het bedrag is bestemd voor inwoners en ondernemers en komt bovenop de 1,5 miljoen euro van het stimuleringsfonds, die eerder al werd aangekondigd. De financiële tegemoetkoming voor de horeca komt uit het noodfonds.

Karin Hiemstra, voorzitter van de afdeling Alkmaar van Koninklijke Horeca Nederland, is voorzichtig positief over de financiële steun vanuit de gemeente. "Alle beetjes helpen. Voor veel bedrijven lopen de kosten ondanks de noodgedwongen sluiting gewoon door." Hiemstra vindt het te vroeg om te zeggen of de steun de gemaakte kosten voor de Alkmaarse horeca voldoende dekt. "Of het genoeg zal zijn, weten we pas volgend jaar. Dan moeten alle achterstanden echt weggewerkt zijn."