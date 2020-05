Wasgoedzingers maken voorstelling corona-proof: "Ik kijk uit naar het gezang vanaf de balkons"

"We spelen voor mensen met dementie. We maken huiskamervoorstellingen waarbij we het wasgoed gebruiken om een verhaal omheen te vertellen." Judith speelt in dat verhaal Gudela Goedetoon, een vrouw die ooit een begenadigd zangeres was maar nu niet meer durft. En Maretty speelt Pleun van de Paardenweide, Pleun wil graag leren zingen maar kan het niet.

Laken

Tijdens de voorstelling geven ze het publiek gelegenheid om mee te doen. Waar de een meedoet met zingen, vindt een ander het alleen maar gek. Judith: "Als wij staan te klooien met een groot laken, is er altijd een dame die opstaat en wel even komt vertellen hoe je dat netjes doet."

De twee theatermakers zien iemand op zo'n moment veranderen. Er komt kleur op het gezicht en de ogen gaan glimmen. Maretty: "Er wordt een appèl gedaan op wie er altijd is geweest en een beetje verstopt is geraakt. En dat werkt tijdens zo'n voorstelling heerlijk."

Tuin

Vandaag spelen de Wasgoedzingers niet in een woonkamer, maar op een grasveld. Met hun publiek op de begane grond en de balkons daarboven en op de tweede verdieping. Dat betekent dat ze hun voorstelling behoorlijk moesten aanpassen. "We gaan voor het eerst versterkt spelen", zegt Judith.

Bang dat de reacties hetzelfde zijn en dat de bewoners toch dichtbij willen komen, zijn ze niet. "Het personeel is erbij en kan bijvoorbeeld een knuffel voor ons in ontvangst nemen", zegt Maretty. Judith merkt dat mensen met dementie toch ook wel erg goed door hebben wat er gebeurt. "Ze houden met vastberadenheid die afstand. En ook als het wel gebeurt, kunnen we bijvoorbeeld het laken zelf gebruiken om afstand te houden."