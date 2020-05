West-Friesland Buurt organiseert feest op straat voor honderdjarige buurvrouw

ENKHUIZEN - Lies Berkheij zou haar honderdste verjaardag groots vieren. Alleen viel dat door de coronacrisis in het water. Maar daar lieten haar buren het niet bij zitten en werd het feest gewoon op straat gehouden.

NH Nieuws

In 1920 werd de vrouw geboren aan de Oude Gracht in Enkhuizen. En inmiddels woont ze alweer bijna zeventig jaar even verderop in het huis dat ooit van haar oma was. Iemand bij wie veel buren langs gingen voor een kop koffie en een praatje.



En diezelfde buren hoefden ook niet lang na te denken wat te doen, toen het verjaardagsfeest niet door kon gaan. "We zeiden: 'natuurlijk gaat het wel door. Dat regelen we met elkaar'", vertelt buurvrouw Annie Langedijk. En zo geschiedde. De staat werd versierd met een spandoek, slingers en vlaggen. En vanochtend zat iedereen gezellig buiten voor een kop koffie en gebak.

Quote Dat ik zulke mooie, lieve buren heb is een rijkdom lies berkheij, 100 jaar

De jarige job was onder de indruk van het feest dat haar buren hadden georganiseerd. "Ik vind het prachtig. Dat ik zulke mooie, lieve buren heb is gewoon een rijkdom." Haar buren helpen haar namelijk ook regelmatig in huis. "Er is iemand die doet haar klokken, een ander regelt het vuilnis, en ik loop 's middags een rondje met haar", aldus buurvrouw Annie Langedijk. Dansje met de burgemeester Het verjaardagsfeest ontbreekt aan niets: cadeau's, gebak en zelfs een dansje met burgemeester Eduard van Zuijlen. Het is hoe dan ook een verjaardag om nooit meer te vergeten, zo weet ook dochter Nora Berkeij. "Ze was er helemaal confuus van, zat bijna te huilen vanwege de speciale aandacht. Dat doet bij ons ook wel wat." En ook de jarige zelf geniet met volle teugen. "Zo mooi als dit is, ongelooflijk." En misschien wel een mooier feestje dan ze vooraf had kunnen bedenken. "Dat denk ik wel ja."