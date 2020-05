Moeder en dochter uit Diemen in holst van de nacht overvallen door drie mannen

DIEMEN - Het moeten angstige momenten zijn geweest voor de moeder en dochter in een woning aan de Rietzangerweg in Diemen halverwege april. De moeder ziet opeens drie mannen met bivakmutsen bij de voordeur staan en vlucht naar de buren, niet wetend dat haar dochter ook in huis is. Zij heeft het drietal opeens in haar slaapkamer staan waar ze bedreigd wordt en bestolen van een Rolex-horloge.