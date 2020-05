"El Capitano" Frank Korpershoek blijft een Witte Leeuw

VELSEN-ZUID - Frank Korpershoek (35) blijft ook komend seizoen speler van Telstar. De routinier gaat zijn vijftiende seizoen tegemoet in het shirt van de Witte Leeuwen.

Korpershoek moest er even over nadenken, maar was er vervolgens ook weer snel uit. De liefde voor het spelletje, de ambitie van Telstar en de medewerking van Ajax (Korpershoek is daar jeugdtrainer, red.) deden de aanvoerder besluiten er nog minimaal een jaar aan vast te plakken. Ook de steun van zijn partner was belangrijk: "Ze ziet elke dag dat ik het nog zo ontzettend leuk vind. Ja, ze heeft me zeker gestimuleerd om nog een jaartje door te gaan." Korpershoek maakte het nieuws zelf via de website van Telstar bekend. Tekst loopt door onder de video.

Trainer Andries Jonker is blij met de beslissing van Korpershoek en hoefde "El Capitano" niet over te halen om nog een jaar bij te tekenen. "Ik heb hem gevraagd wat hij wil, toen begonnen zijn ogen te glinsteren. Daar sprak heel veel ambitie uit, hij hoopt dat zijn hoogtepunt nog moet komen", aldus Jonker. Hij benadrukt dat de 35-jarige ontzettend belangrijk is voor het team. De trainer is niet bang dat hij Korpershoek door zijn leeftijd moet ontzien. "Hij wordt zesendertig, maar hij is gretig en fysiek goed. Ik denk juist dat hij op zijn top blijft."

