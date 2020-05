Pizza als beloning voor ruim vierhonderd kilometer fietsen

De pizza's gingen er in als zoete koek, want het viertal had natuurlijk veel energie verspild vandaag. Het gemiddelde was bijna 33 kilometer per uur. Vrijwel de gehele weg draaide de wind zo dat het voelde alsof hij constant tegen was. Alleen het laatste stuk vanaf Den Helder naar 't Zand blies er een licht briesje in de ruggen van het viertal.

De oorspronkelijke planning was dat er 408 kilometer gefietst zouden worden maar door wegomleggingen en ook een keer fout rijden kwamen er wat extra kilometers bij .

Rick van Breda was de initiatiefnemer van het plan en hij keek tevreden terug op de rit "Ik heb deze rit twee jaar geleden als uitgedacht maar het was er nog nooit van gekomen tot vandaag. Dan is dit een heerlijk gevoel". De wielrenner uit Den Helder stuurde de route twee weken terug naar Koos Jeroen Kers en die was direct enthousiast. Ook Stijn Appel en Tibor Zwaan hadden wel oren naar deze monsterrit.