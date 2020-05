Haarlemmers willen olievlek maken van actie #WeesWelkom #500kinderen

HAARLEM - Met honderd man is donderdagavond op de Grote Markt een menselijke keten gevormd uit protest tegen het kabinetsbesluit om níet 500 vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen hier op te vangen. Het is een initiatief van twee Haarlemse vriendinnen die niet langer machteloos aan de kant willen staan. Ze willen elke week een keten vormen.

Josine Nolet en Wera de Lange hebben het actiecomité Vluchtelingenkinderen Haarlem opgericht. "Wij als burgers zijn heel erg ontevreden over het besluit van het kabinet om geen alleenstaande kindvluchtelingen op te nemen en in plaats daarvan een zak geld te gaan uitdelen en te zeggen 'we helpen jullie wel, we coachen jullie wel, maar hou het wel daar'."

De demonstranten staan meer dan een half uur verspreid over het plein en hebben allen een bord in de handen. 'Schande' staat op de achterkant van een oude enveloppe geschreven, "omdat wij geen kinderen opnemen en dat is echt schanduleus", vindt een demonstrante. Een jonge Haarlemse heeft een met hartjes versierd protestbord gemaakt. "Er zitten kinderen daar zonder vader en moeder en dat vind ik zielig."