Hemelvaartsdag 2020: drukke stranden, veel wildplassers en mogelijk zomer vol beperkingen

NOORD-HOLLAND - Na ruim twee maanden quarantaine en een vrije dag met zomerse temperaturen, trokken veel mensen erop uit vandaag. Met name op de stranden en in de parken zorgde dit voor drukte. En dat heeft mogelijk verstrekkende gevolgen.

Aan het einde van de ochtend stonden er zelfs files naar met name de kustplaatsen, zo meldt de ANWB. Ook de NS maakte zich zorgen. Vooral in de treinen richting Zandvoort was het druk. "Op de stranden is er wel genoeg ruimte, maar in de treinen is de capaciteit heel beperkt", zei een woordvoerder.

Op verschillende plekken in de provincie moest worden ingegrepen. Zo werden verschillende toegangswegen naar de kust afgezet en werd een Amsterdams park ontruimd . Ook op de wateren was het aansluiten geblazen.

"Wat een heerlijke dag, wat een deceptie", schrijven ze op Facebook . "Massaal gaat men los op de wegen naar de stranden en plassen. De gelukkigen die er vroeg aan kwamen konden genieten van de vrije ruimte. Zij die later kwamen stuitten op afsluitingen van wegen. Wat een ontspannen dag had moeten worden liep uit op een nodeloze auto of fietsrit."

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord verwacht morgen pas een duidelijk beeld over vandaag en de eventuele hieruit voortvloeiende maatregelen te hebben. Wel viel iets anders ze op: "Doordat veel toiletten waren gesloten deden veel mensen hun behoefte in de bosjes. Mensen die dicht bij deze bosjes wonen, hebben hier echt last van gehad", vertelt een woordvoerder.

Ondanks dat het op deze Hemelvaartsdag op een aantal plekken echt te druk was, was er op andere plaatsen best nog ruimte. Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. Hij zegt dat mensen niet allemaal de van oudsher bekende plekken moeten opzoeken om te recreëren.

"Als mensen niet snappen dat ze niet allemaal tegelijk naar dezelfde stranden, plassen en winkelcentra kunnen, dan krijgen we een zomer vol beperkingen", zo stelt hij. "Dan zullen er net als vandaag steeds plekken worden afgesloten of ontruimd. Want we hebben wel te maken met beperkingen zoals afstand houden. Het lijkt me niet iets om je op te verheugen dat je tijden in een file naar het strand staat en dan daar tot de ontdekking komt dat het is ondertussen is afgesloten, omdat het te druk is."

Boetes

Ondanks alle drukte zijn vandaag weinig zonaanbidders op de bon geslingerd. Het beleid van de opsporingsambtenaren was om mensen eerst te waarschuwen, zo vertelt Bruls.

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad gaan voor het Pinksterweekend volgende week geen bijzondere maatregelen nemen, denkt Bruls. "Wie op pad gaat kan het onderhand weten: als het ergens onbeheersbaar druk is, wordt er ingegrepen. Vermijd de drukte dus.