Zaanse Schans neemt maatregelen tegen drukte: eenrichtingsverkeer voor voetgangers

ZAANSTAD - Langzaam bereidt de Zaanse Schans zich voor op de toenemende drukte op en rond het park. Pijlen, pionnen en bordjes geven de eenrichtingsverkeersroute voor voetgangers aan. "We hopen op deze manier dat iedereen alles in het park kan zien en de anderhalve meter gehandhaafd kan worden", zegt directeur Maarten van der Meer.

"De Zaanse Schans is echt een dorp waar mensen altijd door elkaar lopen en het is er altijd druk. Helaas kan dat nu niet zomaar. Daarom hebben we een route bedacht waarbij zo weinig mogelijk mensen elkaar kruisen", vertelt Van der Meer. "Het was wel een hele puzzel om ervoor te zorgen dat de route ook daadwerkelijk langs alle belangrijke punten loopt en de voetgangers dus niks missen."

Toch blijken er nog een aantal knelpunten te zitten aan de route. Zoals op de Kalverringdijk. Dit is een openbare weg waar veel fietsers en voetgangers elkaar normaal gesproken kruisen. Om ervoor te zorgen dat het verkeer hier ook één kant op gaat, laat de Zaanse Schans voetgangers voor een deel op het fietspad lopen. De directeur heeft daarom een dringende oproep aan fietsers: "We willen echt aan fietsers vragen om rustig te fietsen en in het dorp zelf ook te gaan lopen."

